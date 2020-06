Moslims, we kennen allemaal wel zo'n aardige achterbuurman die koekjes bakt voor de hele buurt, maar als het gaat om die gejurkte engnekken met lange baarden kijken we allemaal de andere kant op want dat is toch godgeklaagd onmogelijk aangezien onze achterbuurman-wat-doet-u-nu zo'n fijne vent is! Nou, (een deeltje van) de Tweede Kamer niet meer. De soap over het salafistische staatsgevaar alFitrah krijgt een spannende cliffhanger: de parlementaire ondervragingscommissie van de Tweede Kamer heeft geconcludeerd dat het Utrechtse haathok inderdaad een haathok is, en dus doet de commissie buitenlandse beïnvloeding moskeeën aangifte. "Uit het eindrapport blijkt dat een aantal Nederlandse moskeeën, moskeescholen en andere islamitische organisaties bekostigd en aangestuurd wordt vanuit de Golfstaten en Turkije. Daardoor krijgen antidemocratische ideeën vat op Nederlandse moslims. Moskeegangers radicaliseren of worden, als ze weerstand bieden, geïntimideerd en bedreigd."

De Tweede Kamer die bespreekt hoe levensgevaarlijk de islam wel niet is, we vonden het best wel lollig en bouwden een live-dossier op (1, 2, 3, 4, 5, 6). Nu is er dus de conclusie en uit die conclusie blijkt dat het er op het podium poeslief aan toe gaat, met gemiauw over islamitisch onderwijs en liefdadigheid, maar dat ze achter de coulissen niets meer zijn dan een stel valse katten: "Volgens het rapport wordt met het buitenlandse geld vaak een fundamentalistische islamitische boodschap verspreid. Het gaat onder andere om salafisme en gedachtegoed van de Moslimbroederschap. Die laatste beweging wordt in verband gebracht met de Blauwe Moskee uit Amsterdam." De Blauwe Moskee, die toko kent u nog wel van die keer dat die knakkers hun salafistische strijdkreet over Amsterdam-West uitspuwden en Rutger Groot Wassink op de Stopera huilend van geluk in een hoekje aan zijn piemeltje zat te trekken. Een derde haathut die in het rapport veel aandacht krijgt is het Haagse geldpakhuis As Soennah, een tent die al jaren stinkt naar rotte vis en als u tijd over hebt herleest u gezellig het vuistdikke dossier over Fawaz / Huppeldepup.

Imam Suhayb Salam van alFitrah werd door de commissie nog effe aangepakt wegens uit zijn baard lullen en hij krijgt als bonus mogelijk meineed aan zijn djellaba. Kijk, en zo bent u weer helemaal bijgepraat op het gebied van salafistisch gif dat vanuit golfstaten in onze samenleving wordt geïnjecteerd. Allllahhhhhhhhh akkkkbarrrrrrrr!