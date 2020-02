Het duurde afgelopen week drie volle zittingsdagen voordat er in de bredere media wat aandacht kwam voor het aldaar gezegde (en dan soms nog steeds met de kop in het woestijnzand natuurlijk). Bij ons blijft vooral hangen wat er níet gezegd werd. Want de enquête-commissie lijkt niet zo goed te weten waar het precies naar moet vragen. Dat leidde bij mensen die graag over het kwaad van de buitenlandse beïnvloeding willen spreken tot anekdotische vertellingen, en toen de kwaadaardigen (te weten Jacob van der Blom (bekend van de Blauwe- en Essalam Moskeeën in 020 en 010 en de money mule "Europe Trust Nederland") en Nasr Damanhoury van salafistenstichting Al Waqf) werden gehoord tot taqiyya-toespraakjes van mannen die meer weten dan ze zeggen, en zich moeiteloos van de domme konden houden tegenover een commissie die wel voelt dat er wat niet in de haak is, maar de vinger er niet op weet te leggen.

Waar Van der Blom vrolijk vertelde dat ie al twintig jaar in Koeweit komt om miljoenen op te halen, beweert Yassin Elforkani in de media ondertussen zonder voorbehoud dat hij met buitenlands geld in iedere stad een Blauwe Moslimbroedermoskee wil bouwen. Maar de dappere mevrouw Hajer Harzi liet ondertussen weten dat ze - inderdaad, zoals door haarzelf al verwacht - dreigementen ontvangt voor haar getuigenissen bij de commissie. "Naar mijn kind sturen ze: een kogel is zo besteld."

Jep, islamisering is bezig aan een rampzalig scenario. Of, zoals Carel Brendel het in november vorig jaar in een blog over de Nieuwsuurrepo's waar deze verhoren aan zijn opgehangen verwoordde: "'Geschokt' en 'verbijsterd' kunnen alleen mensen zijn die de afgelopen twintig jaar onder een steen hebben gelegen." Lees ook z'n timeline nog eens door - er is nog niets in de verhoren omhoog gewoeld dat we niet AL JAREN weten.

Allemaal de taqiyyavertaalmachine paraat? Agenda en livestream voor vandaag, na de breek!

Op de agenda voor deze week staat vandaag om 10:00 uur Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), waar Farid Azarkan en Yassin Elforkani ook vandaan komen, en waar al vijftien jaar lang Moslimbroederlijntjes naartoe lopen. Daarna om 13:00 uur Abdelhamid Taheri, voormalig bestuursvoorzitter van erkend haatpaleis As-Soennah, en tenslotte om 15.30 uur: mevrouw P. Krikke, voormalig burgemeester gemeente Den Haag - de vrouw die niet alleen strandbrandjes liet fikken, maar ook het islamitische terreurdossier. Allemaal slachtoffers, dus. Dat belooft wat, vandaag: