Afgelopen maandag begonnen de "openbare verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen", vrij vertaald: hoe hard islamiseert Nederland, en wie betaalt dat? Er zijn zes verhoordagen die we allemaal live gaan volgen alhier. Want hoewel deze fopcommissie één grote Zeiden We Toch & Al Heel Lang Bovendien verbeeldt, is het best prettig dat al deze bekende informatie nu eens in een neutrale onderzoekssetting voorbij komt. Dan kunnen we het vanaf nu gewoon feiten noemen in plaats van meningen.

Woensdag werd er in de verhoren weinig over financiering gesproken, des te meer over anekdotische ervaringen. Van Driss el Boujoufi, die in abominabel Nederlands eigenlijk vooral van niks wist. Of van mevrouw Hajer Harzi, die in zangerig Limburgs vertelde hoe gevaarlijk het is om de "rode lijn" van de islam te overschrijden. Het schetst plaatjes die we al lang kennen van de islam, van enerzijds schouderophalend onverschillig doen of je van niks weet, en anderzijds hoe stekelig of agressief de meer radicale uitventers van Allah kunnen reageren als je hun geloof uitdaagt.

Een bekend plaatje voor ons, maar de commissie lijkt niet goed te weten wat ze überhaupt willen weten. We horen ongerichte vragen met een ogenschijnlijk laag informatieniveau over de rol en invloed van islam in Nederland. Gelukkig was er ook nog Keklik Yücel, die helder uiteenzette dat de overheid moslims die aan de bel (willen) trekken, vaak in de steek laat en daarmee nog meer risico bezorgt. En Leon Meijs, die we zelf vooraf totaal verkeerd inschatten (namelijk als nitwit), maar die helemaal leegliep over hoe de identificatie als moslim al bij schoolkinderen voor al het andere komt, en hoe segregatie daarmee groeit, en ook hoe de invloed van salafisme daarmee kan toenemen in de parallelle samenleving van moskeeën, madrassa's en imams. Zijn spreekbeurt terugkijken is een aanrader en kan hierrr.

VANDAAG: De kwade jurken van de vijfde colonne!

Jacob van der Blom, nee maar, jij hier? En iemand van de Stichting Waqf, ook nog? Sjonge - de slangen kruipen onder hun steen vandaan! Hoe gespleten zal hun tong zijn vandaag?

10:00 uur: dhr. J. van der Blom, onder meer voorzitter Vereniging Landelijk Platform Nieuwe Moslims, secretaris Stichting Europe Trust Nederland en voorzitter van Stichting de Blauwe Moskee

Jacob van der Blom, goed bekend hier, heeft het door Qatar betaalde Centrum de Middenweg in Rotterdam opgericht en die verloren laatst hun ANBI-status wegen papieren niet in orde. Maar de belangrijkste rol van deze bekeerling is zijn aandeel in de Moslimbroederhut die we kennen als Blauwe Moskee, waaruit de gevaarlijke ideologische invloed al jarenlang ongehinderd naar buiten sijpelt. Benieuwd of de commissie wat kritische vragen voor hem heeft, maar op basis van dag 1 en 2 vrezen we onvoldoende kennis voor een degelijk kruisverhoor.

UPDATE 10u55: Van der Blom doet net of ie geen idee heeft wat Moslimbroeders zijn, of wat ze doen. Wel komt ie - vertelt ie bijna schamper - al sinds 2002 in Koeweit, waar hij meer dan 2,3 miljoen van het ministerie van Religieuze Zaken kreeg om in Nederland de islamisering te financieren.

13.00 uur: dhr. N. El Damanhoury, voormalig directeur Stichting Waqf

Nasr, voor vrienden, en die vraagt zich al sinds 2015 af waarom GeenStijl toch zo kritisch is op haatprekers in Nederlandse moslimkazernes. Natuurlijk op de toon der verontwaardigde en tevens vermoorde onschuld, want zijn islam is zuiver en puur en rein. En tevens, via de stichting Waqf, een (voormalig) financier van een van de Original Gangsters onder de jihadistische moskeeën in Nederland: de Al Fourqaan in Eindhoven, waar in de jaren '90 al Al Qaida-duikers werden geronseld - en de slangenstaart van Waqf gaat nog veel verder terug. Ook hier: zeer benieuwd of de commissie z'n GS-dossiertjes een beetje bijgehouden heeft door de jaren heen.

15.30 uur: dhr. M. Rijssenbeek, voormalig projectleider van het Financieel Expertise Centrum (FEC)

Maarten, voor collega-ambtenaren. Spoort dirty donations op bij het FEC. Gokje: weet veel meer dan ie kan en mag zeggen.