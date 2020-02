Afgelopen maandag begonnen de "openbare verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen", vrij vertaald: hoe hard islamiseert Nederland, en wie betaalt dat? Er zijn zes verhoordagen die we allemaal live gaan volgen alhier. Want hoewel deze fopcommissie één grote Zeiden We Toch & Al Heel Lang Bovendien verbeeldt, is het best prettig dat al deze bekende informatie nu eens in een neutrale onderzoekssetting voorbij komt. Dan kunnen we het vanaf nu gewoon feiten noemen in plaats van meningen.

Zo hoorden we maandag "Dirty" Dickie Schoof hardop zeggen dat “De veiligheid van Nederland niet acuut onder druk staat, maar op langere termijn is er wel degelijk gevaar.” Ook de MSM werden niet gespaard: "'Islamofobie' is een term die in de media wordt gehouden door moslimbroeders en andere groepen die daar belang bij hebben.” Terreurdeskundige Ronald Sandee vertelde daarna wat iedere GS-lezer weet, namelijk dat Amsterdam keihard faalt in salafismebestrijding. Schreef Us Annabel niet al in 2013 al over de Moslimbroedervuist in de van de bidmat omhoog priemende aars van de Blauwe Moskee (dossier)? Jawel - en Sandee bevestigde het gelijk van Annabel in de Tweede Kamer. Your move, Femmie.

VANDAAG: De moslims zelf!

Je moet alleen maar over moslims praten, maar ook met moslims. Zeker als het de bedoeling is dat er eindelijk eens kritische vragen worden gesteld. Vandaag krijgen we een aantal sprekers die onder ede gehoord gaan worden door de commissie, en waar wij de digitale doopceel even van gelicht hebben. Context, tijden en livestream na de breek!

10.00 uur: dhr. D. El Boujoufi, vicevoorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)

Driss, voor vrienden. Komt al sinds 2007 op GS voor, maar wil al sinds 1985 een moslimomroep in Nederland. Zijn CMO in 2008 nog een oproep om aangifte te doen tegen Deense Mohammedcartoons. In zijn verdediging: hij vindt Marokkaanse liquidaties door de Mocromaffia niet tof en dat riep ie in 2013 al, ver voordat de hoofden op de stoep lagen. Het heeft dus niet veel geholpen maar het levert hem vandaag het voordeel van de twijfel op.

UPDATE 11u45: Verhoor El Boujoufi voorbij. 50 jaar in Nederland, spreekt de taal alsof ie drie weken terug in Ter Apel arriveerde. Kern: 'Vroeger waren we gewoon vrome moslims zonder bijbedoelingen maar toen kwamen er allemaal politiek gemotiveerde buitenstaanders die de islam groter wilden maken, oh meneer was alles maar gewoon zoals vroeger toen het nog gezellig was in de moskee'.

13.00 uur: dhr. A. Laaouej en mevrouw H. Harzi, respectievelijk voorzitter en penningmeester Al Wasatia

Abdallah Laaouej en Hajer Harzi. Beiden van naam onbekend alhier, maar hun stichting Al Wasatia is wel goed bekend. En met 'goed' bedoelen we ook echt goed: Al Wasatia ("Het Midden") is een afsplitsing van gematigde moslims uit de Al Houda Moskee te Geleen, die al jaren bekend staat om uitreizigers (bestuurslid Laarbi A. ging samen met Hofstadgroeper Jermaine Walters naar Syrië), witwaspraktijken (voorzitter Stefan Zentveld, die zelf ook naar Syrië is geweest, werd er voor opgepakt), preken van haatimams (waaronder Abou Hafs en doodsbedreiger Abdallah Ouabour) en vanwege mogelijke dubieuze financiering vanuit de Golfstaten. Precies waar de commissie meer over wil weten dus, en derhalve dapper dat dit duo zich vandaag komt uitspreken. Meer over Al Houda in een aantal interessante artikelen hier, hier en daar.

15.30 uur: mevrouw K. Yücel, integratiedeskundige en voormalig Kamerlid

Keklik Yücel, Enschedese van Turkse komaf en uitgesproken integratievoorstander. Was Kamerlid voor de PvdA, is nu één van de kartrekkers van Vrij Links. Deed laatst nog een fijne wandeling met Roderick Veelo: "Minderheden zijn helemaal niet zielig."

16.15 uur: dhr. L. Meijs, partner en trainer bij Factor Veiligheid

Leon. Ons onbekend, en ook na een google query nog steeds onbemind: grossiert als coach en adviseur in dooddoeners, werkt daarmee uiteraard voor ministeries (OCW, SZW, VenJ) maar wekt juist door zijn aaneenschakeling van lege lingo de indruk dat ie van bullshit aan elkaar hangt. Z'n twitteraccount bevestigt dat.

Maar waarom worden de belangrijkste spelers niet gehoord?

GeenStijlTV Topic van dinsdagavond, waarin Tom vraagt waarom Koeweit, Saudie-Arabië en politici of ambtenaren van BuZa niet voor het verhoorhekje hoeven te komen.