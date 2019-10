Kijk. De redding van links is een Turks-Nederlandse vrouw uit Deventer, die beter Nederlands spreekt dan wij. En Kamerlid was voor de PvdA!

Allochtonen zijn niet zielig. De hele PvdA wist dat Kuzu en Özturk op gewiekste wijze de conservatieve islam politiek aan het promoten waren. Islamitische scholen kweken extremisten, en als we Artikel 23 niet snel herschrijven dan komt het sowieso niet meer goed in dit land. En je mag Mark Rutte best een lul noemen, ook nog. De ene heldere waarheid na de andere rationele observatie rolt er over de lippen van ex-Kamerlid Keklik Yucel, die nu namens VrijLinks een waakvlammetje voor de sociaaldemocratie laat flakkeren. Als invechtend links zichzelf wil redden van zichzelf, is dít het narratief dat ze zoeken.