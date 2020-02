Dag vijf van de Hoorzittingen Hoe Hard Islamiseert Nederland. Met vandaag weer een slachtofferkaarttrekker van statuur: de Al Fitra Moskeekazerne te Utrecht, breed gedocumenteerd salafistisch staatsgevaar waar het stadsie Utrecht langzaam maar zeker de onderbuik van vol heeft. De toko zelf trok afgelopen week de calimerokaart, maar het is al te laat: iedereen weet wat voor totalitair bidvlees we in de kuip hebben met de moskee waar ook Wilders in 2015 nog wel eens een campagnepuntje ging kapen. De enige vraag is of de vragenstellers van de commissie zich ditmaal wél goed ingelezen hebben.

De agenda voor vandaag:

10.00 uur: mevrouw T. Pels, emeritus hoogleraar en senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut

Trees, voor vriendinnen. Schreef op verzoek van de gemeente Utrecht een rapport over Al Fitrah en dat bleek vernietigend, nadat hetzelfde instituut enkele jaren eerder nog opgeschreven had dat het zo'n gezellige madrassa was. Gelukkig bijtijds bij kennis & zinnen gekomen, zullen we maar zeggen, en benieuwd naar het relaas vandaag.

13.00 uur: dhr. S. Salam, bestuursvoorzitter en geestelijk leider van de Stichting AlFitrah

Suhayb, voor salafi's. Namens de Koeweitse cashvangers zelve. Taqiyyavertaalmachine weer paraat? Want dit wordt slachtoffergejank van een vingerwijzende baardjurk. "Geestelijk leider" betekent gewoon 'imam' overigens, en in dit geval mag je wel 'haatpreker' zeggen ook.

15.30 uur: dhr. J. van Zanen, burgemeester gemeente Utrecht

Jan, tijdens de bitterballen. Die wil dus van voornoemde "geestelijk leider" en zijn staatsgevaarlijke ideologenclubhuis verlost worden, en gaat dus hopelijk een stevig pleidooi houden, gesouffleerd door Bente Becker die het ook allemaal beu is. Het zal ons benieuwen.

Livestream en -tweets na de breek!

2015. Wilders demonstreert tegen Al Fitrah