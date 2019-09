Nou moe. Terwijl iedereen en zijn Algemeen Dagblad al jarenlang wist dat de salafistische alFitrah-moskee een haathut is, beweerde het gErEnOmMeErDe Verwey-Jonker Instituut in 2016 dat de lessen op de koranschool allemaal tiptop in orde waren. Dat is knap, want de onderzoekers van het instituut mochten alleen aanwezig zijn tijdens van tevoren door de moskee geselecteerde lessen en vertegenwoordigers van de school zaten erbij als ze spraken met (ook geselecteerde) ouders en kinderen. U raadt nooit wat er gebeurde toen de Utrechtse raad het Verwey-Jonker Instituut vroeg om eens echt grondig onderzoek te doen. "Het onderzoeksinstituut dat in 2016 de lessen van alFitrah "pedagogisch verantwoord" noemde, concludeert vandaag in een nieuw rapport dat de moskee kinderen leert zich af te sluiten van de Nederlandse samenleving en daarmee een voedingsbodem vormt voor radicalisering." Goh. Goh. Goh. Daar kijk je van op zeg.