Want wat doet man en vrouw er nou eigenlijk toe?

Is de ene rond en de ander vierkant?

Is de ene chaos en de ander orde?

De ene compassie en de ander gerechtigheid?

Ene Natuur de andere cultuur?

De radicaal reductionisten lijken te hebben gewonnen. Triomfantelijk menen ze dat alles gelijk is en slechts een sociaal construct is. Geschiedenis is gewoon een ongemakkelijkheid die kan worden afgedaan als louter een product van reli-gekkies. En noties als de natuurlijke orde der klinken hun al helemaal belachelijk in de oren. Maar net zoals alles dat vals is, kan het niet blijven bestaan.



In het oude Athene deden alle mannen een masker van een dierenhoofd op en rukte een Kleine jongen weg van haar moeder. Hij werd geslagen door de mannen en als hij dit goed doorstond werd hij door de mannen gevierd. Nu had de jongen het masculiene principe van de cultuur belichaamd. nu was hij ook een man, een verdediger en schepper van cultuur.



En dit is een constante, het is altijd het masculiene principe dat culturen baart en beschermd. En kijk eens naar de foto in bovenstaand artikel en zeg mij eens of u voelt dat uw cultuur in goede handen is?



Westerse mens is zo vreselijk ideologisch bezeten dat ze zelfs een complete inversie van natuurlijke orde als normaal ziet.



Als men nu een gezonde verdediging van de cultuur predikt hoort men misogynie.

Als men nu een gezond immigratiebeleid predikt hoort men racisme.

Als men nu een gezond economisch beleid predikt hoort men tirannie.

Als men nu een gezond quarantaine beleid predikt hoort men conspiracy theories.