De Consumentenbond, D66, de Eurocommissaris van Transport en GeenStijl: wat een bijzondere combinatie van winnaars. Minister Corendon van Nieuwenhuizen heeft zojuist een brief aan de Kamer gestuurd waarin ze haar eerdere opdracht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, om actief weg te kijken bij het schenden van het consumentenrecht door de reisbranche, intrekt. "Vanwege het standpunt van de Europese Commissie heb ik besloten om de aanwijzing aan de ILT in te trekken", schrijft ze in een zojuist gepubliceerde brief (PDF). Woensdag oordeelde de Europese Commissie dat consumenten die geen voucher voor een geannuleerde vliegreis wensen, gewoon het recht behouden op restitutie. De vvd was in Europees verband juist aan het lobbyen om dat consumentenrecht (tijdelijk) koud te stellen, waarmee grote bedrijven (die al met hun hand in de staatssteunpot zitten) bevoordeeld worden ten opzichte van individuele burgers, die tot een renteloze lening gedwongen worden door KLM en andere bedrijven.

Premier Rutte zei in zijn persconferentie van gisteren nog heel stoer dat hij geen gehoor zou geven aan de oproep uit Brussel, 'omdat er toch geen straf op staat'. De minister van Infra & Water lijkt daar nu toch op terug te komen, door de aanwijzing aan de ILT om niet te handhaven in te trekken. Deze ILT-pagina is dus niet meer geldig, consumenten die tegen hun zin vouchers hebben ontvangen kunnen zich opnieuw melden bij KLM, Corendon, Transavia en overige aanbieders, maar we willen vanwege de overmachtsituatie ook wijzen op een andere zin uit de brief van de minister: "Voorts blijf ik vanwege de uitzonderlijke situatie die is ontstaan vanwege Covid-19 een beroep doen op passagiers om, indien het voor hen financieel niet bezwaarlijk is, de vouchers die luchtvaartmaatschappijen aanbieden te accepteren."

'Kies een voucher als het kan'

We sms'ten met D66' Kamerlid Jan Paternotte, die opgetogen reageert: "Hartstikke goed dat de minister eindelijk de vlucht naar voren kiest en de wet weer laat handhaven. Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd. We willen dat de minister samen met de luchtvaartmaatschappijen er voor zorgt dat de mensen die dat willen, zo snel mogelijk hun geld terug krijgen. Veel mensen kunnen dat, zeker in deze tijd, goed gebruiken. Het is goed dat de Europese Commissie hier heeft ingegrepen om de consumenten te beschermen. Leve Europa!"

Daarnaast kan de Consumentenbond ook in haar handjes knijpen, want in Brussel zijn al hun voorstellen voor het aantrekkelijker maken van vouchers gehoord, en worden ook door Van Nieuwenhuizen overgenomen in haar brief: "Om passagiers te overtuigen om vouchers te accepteren, kunnen die aantrekkelijker worden gemaakt. Ik steun de aanbeveling om vouchers aantrekkelijk te maken en heb daarop reeds bij luchtvaartmaatschappijen aangedrongen. De Commissie doet een aantal aanbevelingen met betrekking tot de waarde van een voucher, de looptijd, de flexibiliteit/overdraagbaarheid en de garantie op terugbetaling."

Kortom. De rechtspositie van de consument lijkt hier in ere te worden hersteld, met inachtneming van de penibele situatie waarin met name de vlieg- en reisbranche nu verkeert. De enige adder onder het gras die wij tussen de regels door lezen, is dat het terugbetalingsrecht nooit is vervallen, maar door (bijvoorbeeld) KLM op 12 maanden is gezet in plaats van de EU-wettelijke 7 dagen. Het kan zijn dat de handhaving van ILT "plotseling" maandenlang tijd gaat kosten. In de ministersbrief staat dat "De Commissie daarnaast vasthoudt aan de terugbetalingstermijn van zeven dagen, zoals die is vastgelegd in de verordening", maar de vvd bevestigt nergens dat het ILT opdracht heeft om daarop toe te zien. Corendon van Nieuwenhuizen zegt enkel dat de ILT moet stoppen met niet meer handhaven. Oftewel, burger die wenst te worden terugbetaald: let op uw saeck. Geld terug is gelijk hebben, maar gelijk krijgen kan nog steeds een voucher zijn.

UPDATE: KLM persbericht. "KLM zal haar beleid aanpassen voor passagiers wiens vlucht de komende periode geannuleerd zal worden. Deze klanten krijgen de keuze tussen een voucher of cash refund indien men geen voucher wil." Maar tegelijkertijd zegt een woordvoerder tegen RTLZ: "Het gewijzigde beleid geldt niet met terugwerkende kracht. Wie zijn ticket eerder geannuleerd heeft zien worden en een voucher heeft geaccepteerd, blijft met een voucher zitten."

Reactie Consumentenbond:

Even gebeld met de Consumentenbond. Woordvoerder Joyce Donat is "Blij, maar met een 'maar'," zo laat ze weten aan GS, "Een belangrijk punt is nog niet gecoverd. Wij willen een garantstelling van EU lidstaten voor de waarde van de vouchers, mochten maatschappij toch failliet gaan." In haar brief geeft de minister aan dat ze zal pleiten voor een (Europees) garantiefonds, maar dat is de bond nog te vaag: "Voor een fonds pleiten is echt iets anders dan meteen een garantstelling afgeven."



Met betrekking tot het KLM-beleid is de Consumentenbond lovend over de snelle bijstelling, maar ook hierbij hebben ze een 'maar' op te merken: "De restitutieregeling geldt volgens KLM niet met terugwerkende kracht. Als mensen al vouchers hebben geaccepteerd, kunnen ze niet alsnog hun geld terug krijgen. Zo zijn we natuurlijk niet getrouwd!" De vraag is natuurlijk wat KLM onder 'geaccepteerd' verstaat. Staat het ontvangen van (ongevraagde) vouchers in je mailbox gelijk aan 'accepteren'?

“KLM heeft ongevraagd vouchers verstuurd, die zijn bij sommigen ook in de spambox terecht gekomen. Ook was de website onduidelijk, als je op restitutie klikt, kwam je in veel gevallen toch op een voucherpagina uit, soms een Franstalige pagina. Daar zouden mensen wel eens 'per ongeluk' voor vouchers gekozen kunnen hebben, waar ze dachten een teruggaveverzoek in te vullen", zegt Donat. De Consumentenbond hecht er aan te benadrukken niets tegen vouchers an sich te hebben: “Als je vouchers een goed alternatief vindt, prima natuurlijk.”

Update: D66 blijft scherp op minister inzake terugwerkende kracht