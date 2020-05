De Europese Commissie is boos op Nederland. Dus sturen ze EEN BRIEF. Voor de bühne. Een bühnebrief. Soort voucher, eigenlijk.

De Europese Commissie heeft vandaag gezegd dat Nederland zich aan het EU consumentenrecht moet houden, en gedupeerde burgers hun geld moet teruggeven als ze niet voor vouchers kiezen. Bijna leek de Commissie meteen een inbreukprocedure tegen Nederland te starten, maar helaas: het blijft (vooralsnog) bij een brief. Een soort voucher, dus. Gelukkig heeft D'66 die brief wel meteen van de mat geplukt en omgezet in Kamervragen aan Corendon van Nieuwenhuizen, om te vragen of ze van plan is om zich aan de Europese wet te gaan houden.

Vvd-minister Van Nieuwenhuizen heeft toezichthouder ILT namelijk bevolen om actief weg te kijken bij schendingen van het consumentenrecht door de reis- en ticketbranche. Eerder deze week dook GeenStijl diep in de voucherfraude van KLM, dat de ene hand bij de overheid ophoudt om staatsmiljarden aan steun te collecteren, en met de andere hand in de portemonnee van de gedupeerde reiziger zit en hen dwingt vouchers te accepteren waar geen rente of rendement op zit, en die bij een faillissement alle waarde verliezen. Veel mensen hebben helemaal geen behoefte aan cadeau bonnen, omdat hun reisplannen zijn vervallen, of omdat hun eigen financiële situatie door corona penibel is geworden. Met vliegvouchers kun je geen brood kopen.

De Europese wetgeving is heel duidelijk: als je een voucher weigert, moet je gewoon geld terugkrijgen. Maar voorlopig stuurt Brussel dus alleen een strenge brief. Eurocommissaris Vestager: "Maak een tegoedbon aantrekkelijk. Versoepel de regels, maar kom niet aan het recht van consumenten." Iets doet ons echter vermoeden dat de vvd, KLM, Transavia, Corendon, Ticketmaster en al die andere partijen zich hier weinig van aan gaan trekken.

Ook het CDA vindt het namelijk dikke prima dat bedrijven die hun winsten privatiseren, hun verliezen collectiviseren door individuele burgers te verplichten om leningen te verstrekken voor diensten die niet geleverd worden. Kan kritisch coalitiepartner D66 hier nog wat aan doen? Your move, Jan Paternotte! De geloofwaardigheid van de door D66 zo geliefde EU staat hier immers óók op het spel, want de wet is glashelder en de brief uit Brussel ook. Als de consument niet kiest voor vouchers, maar voor restitutie, moet er gewoon worden terugbetaald:

Die zeven dagen mag ook heus wel twee weken worden hoor KLM

Maar ja, Rutte heeft schijt, aan een EU die niet bijt

Ja wat is het nou?

Zoiets zal het wel zijn, ja

Consumentenbond: "Niet tegen vouchers, maarrr..."

"...nu nog de wet uitvoeren, KLM & vvd!"