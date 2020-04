Eerst dat virus ontwikkelen in een laboratorium 250 meter van de zogenaamde markt waar het virus door het eten van vleermuizen is ontstaan. Waarbij bekend is dat het afkomstig van van een panvleermuis, dat 700 km van Wuhan voorkomt en niet op die markt te vinden was die dag. Wel in dat laboratorium waar een bekend viroloog, bekend om coronavirussen in vleermuizen, dit soort vleermuizen wel onder hun hoede had. Vervolgens de uitbraak geheim houden en de overdracht tussen mensen verzwijgen. Een één op één met het WHO aangaan.

China is verantwoordelijk voor de verspreiding van dit virus. Aansprakelijk voor de verspreiding van dit virus. En nu doen ze net alsof ze de redder in nood zijn? Betalen zullen ze!