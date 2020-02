Dat was weer een gezellig dagje demonstreren in de Hofstad (liveblog + updates). Voor de zoveelste keer gingen er trekkers in colonne naar Den Haag, ditmaal ook op diepladers want de pliesie was opeens plotseling pardoes heel erg streng, en deelde maar liefst 45 boetes uit aan snelwegstrijders. Eventjes werd het ongezellig omdat FDF-strijders wilden "stickertje plakken" op het naastgelegen Ministerie van PoepPlasregeltjes & Vage Stikstofciijfers van La Schouten. Maar de gendarmerie van Macron Rutte greep hard in en timmerde erop los. In totaal waren er 8 aanhoudingen oa voor verstoren van de openbare orde, belediging en opruiing (NOS). En toen ging iedereen weer naar huis want Rob "halveer de veestapel" Jetten is vanavond op de NPO. Na de break foto's du jour.

Pics by Niels Wenstedt ©

ZE GERMANS!

Pics by ANP ©

"WAT DOE JE NOU"