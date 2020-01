Iedereen hartelijk dank voor het invullen van de enquete gisteren. En de uitkomsten zagen we al een beetje aankomen. 66 PROCENT is er wel klaar mee, zelfs bij (voorheen) traditiebolwerk De Telegraaf. Het schitterende Nederlandse gebruik van het jolig afsteken van een wenspijl cq sjinees grondboeketje is vakkundig om zeep geholpen door schorriemorrie met illegale troep die niet geloven dat de hulpverlener hun beste vriend is en overige lieden die aan het oefenen zijn voor de grote jihad. We zijn heel benieuwd of de uitkomst van dit referendum over wordt genomen door Den Haag (remember Lissabon, Oekraïne) en wensen de wijkagenten van Nederland alvast veel succes met handhaven. Jullie kunnen een jaar lang oefenen.