Steeds meer mensen zijn er klaar mee. GroenLinks is er klaar mee. De Partij voor de Ziekmelders is er klaar mee. De Volkskrant is er klaar mee. Het hondje van Bart Nijman is er klaar mee. Oogartsen zijn er klaar mee. Bromsnor Akerboom is er klaar mee (stap dan op, prutser). En het ziet er naar uit dat de lezers van de Telegraaf (schatrijk geworden van vuurwerkfilmpjes op Dumpert) er ook wel klaar mee zijn, gezien de nogal sturende stelling: TIJD VOOR EEN VUURWERKVERBOD. U hebt tot 15:30 uur om de enquête in te vullen. Succes.