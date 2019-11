Heeft u ook zo'n zin in de jaren 2022 tot en met 2025? Nou wij niet, want volgens het CPB is al het geld dan op. Allemaal de schuld van de boomers natuurlijk, want die zijn met heel veel en kosten heel duur. De mediaan van de koopkrachtgroei blijft haperen op 0,0 procent, wat betekent dat vanaf 2022 de helft van Nederland er ieder jaar op achteruit gaat. En het erge is: u kunt niks doen. Sparen heeft geen zin want de bank betaalt geen rente, beleggen heeft geen zin want u koopt toch altijd de verkeerde aandelen en hopen dat u dan zelf tenminste een fijne oude dag krijgt heeft ook geen zin want door de slappe knieën van minister Koolmees gaan Henk Krol en de 50+ rovers de pensioenpotten leegstelen. Verdorie. Wij zijn loten kopen.

Nooit meer dit soort geweldig nieuws