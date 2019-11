Mocht u de afgelopen tien jaar onder een steen hebben geleefd, dan (heeft u waarschijnlijk geen WhatsApp, dat is dan wel weer handig) zou het kunnen dat u nog niet wist dat het ministerie van Justitie en Veiligheid één grote puinbak is. Rechters die journalisten gijzelen, officieren van justitie die straffeloos ontucht met minderjarigen plegen, politieke processen, topambtenaren die op eigen houtje op klokkenluiders jagen, onafhankelijke onderzoekers die niet onafhankelijk zijn etc. etc. etc. ad nauseam. Ach als u ons niet gelooft, geloof dan het onderzoek van het ministerie zelf.

En dat amateuristische rechtsstaatssloopministerie wil nu toegang tot al uw aubergines en perziken op WhatsApp en Telegram. "Sociale mediabedrijven zouden een sleutel moeten hebben die kan worden gevorderd door de rechter-commissaris", vindt minJus Ferd Grapperhaus. Nee nee nee nee nee Ferd Grapperhaus. Blijf met je privacyhatende tengels uit onze versleutelde chat. Wij geven onze privéberichten nog liever aan Dr. Bakare Tunde, the cousin of Nigerian Astronaut, Air Force Major Abacha Tunde, dan aan de stoethaspels van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Stop eens met het slopen van onze van burgerrechten en ga ze eens beschermen. Dat is verdomme je werk.