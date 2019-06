Ja, uiterst pijnlijk en verdrietig. Insult to injury, dat soort dingen. Want nu was het al de schuld van het OM dat totale verliezer Bekir Eraslan überhaupt nog op vrije voeten was, waardoor hij in december 2018 de 16-jarige Humeyra van het leven beroofde. En deze week viel een brief aan Humeyra van de officier van justitie bij haar ouders op de mat, want daar woonde ze. In de brief staat dat Bekirs hoger beroep is afgewezen en inderdaad een wettelijk verbod op contact met Humeyra en haar zussen opgelegd heeft gekregen, en dat ze een schadevergoeding van 750 euro krijgt.

De familie is "boos en helemaal van de kaart". Het OM reageert: "In dit geval is de brief ten onrechte verstuurd aan het slachtoffer in plaats van de nabestaanden, dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Het ontvangen van de brief moet uitermate pijnlijk zijn voor de familie van Humeyra. Het Openbaar Ministerie betreurt dit ten zeerste. De familie van Humeyra heeft een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam en de officier van justitie die de zaak behandelt, om de gang van zaken te bespreken."

In ander nieuws moet het OM sowieso over de hele linie "even met rust gelaten worden", aldus OM-topman Gerrit van der Burg. Is voor iedereen beter blijkbaar.