Structureel 'vriendinnen' half uw leeftijd bedreigen en mishandelen bijvoorbeeld. De zestienjarige Humeyra Öz was het eerste dodelijke slachtoffer van Bekir Eraslan, maar lang niet het eerste meisje dat hij terroriseerde, zo blijkt nu. Hij "mishandelde eerder zijn ex-vriendinnen. Dat begon altijd wanneer deze jonge vrouwen afstand van hem namen. Dit blijkt uit een rapport van Reclassering Nederland, dat in augustus over Bekir werd opgesteld." In een vandaag verschenen uitspraak door de politierechter valt te lezen dat Bekir in augustus veroordeeld is tot zes weken gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk, alsook een contactverbod van twee jaar, wegens het bedreigen van Humeyra en haar oudere zus. Een getuigenis van Humeyra leest: ""Ik had een relatie met Bekir. In mei was ik in zijn woning in Rotterdam. Mijn vriendin belde mij en ik vertelde haar dat ik bang was. Daarom werd Bekir boos op me. Ik ging toen schreeuwen tegen hem. Hij werd boos omdat ik schreeuwde en sloeg mij hard in mijn gezicht." Humeyra viel achterover tegen een televisiemeubel, waarna Bekir bang was dat ze de politie zou bellen. Humeyra: "Toen de deurbel ging, zei hij tegen mij: 'Als dat de politie is, dan steek ik je eerst dood en dan doe ik pas open.'"" Eerder vandaag werd ook bekend dat Bekir Humeyra dreigfoto's stuurde waarin hij twee vuurwapens vasthad. Een van die wapens gebruikte hij later tijdens zijn moord, volgens politiebronnen werd het wapen in zijn auto gevonden tijdens zijn aanhouding. Humeyra deed aangifte van deze foto's, en had drie kwartier nadat zij vermoord werd een vervolgafspraak staan op het politiebureau.