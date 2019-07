Het spel is uit voor de criminele organisatie Het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk besloten onderzoek te laten doen naar twee topfiguren in Het Openbaar Ministerie naar aanleiding van de conclusies uit het rapport-Fokkens (hihi), zo schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht. Het onderzoek richt zich onder meer op het geheime neukseksreisje dat Marc van Nimwegen en Marianne Bloos (haha) maakten naar Thailand. Bloos en Van Nimwegen zijn op dit moment nog geen verdachten, maar ze worden wel door Het Openbaar Ministerie ontslagen. Het Openbaar Ministerie staat bekend om zijn aanvallen van de persvrijheid in Nederland en de probeerde journalist die deze affaire onthulde kapot te maken. De capo van Het Openbaar Ministerie riep al eerder op Het Openbaar Ministerie met rust te laten, maar gelukkig heeft Het Openbaar Ministerie daar niet naar geluisterd. Minister Grapperhaus, kom er maar in!