Op 20 juni (een maand geleden al dus) is een medewerkster van het Haagse Openbaar Ministerie in Duitsland opgepakt met in haar voor smokkeltransport geprepareerde auto twee kilo cocaïne, zes kilo amfetamine en tienduizend xtc-pillen. Op 20 juni al, dus. Dat heeft het Openbaar Ministerie te Den Haag een maand lang stil gehouden, tot er gisteren een piepklein berichtje online verscheen dat er een medewerkster is geschorst vanwege een Duitse verdenking van “een strafbaar feit”. Geen woord daarin over coke & pillen. Dat lezen we zojuist pas in De Telegraaf, die haar journalistieke taak serieus genoeg neemt om ff met het Duitse OM te bellen om de ‘Und warum?—vraag te stellen. Had het OM liever stil gehouden, want het is daar al zo’n takkezooi van verkeerde prioriteiten, partnerruil en andere peop. En nu dus ook al een medewerkster met toegang tot de justitiecomputer die bijklust als narcotrafficante. Qua dienstbaarheid aan de hand die voedt: welke van haar loonzakjes zou het zwaarst wegen, die van Vrouwe Justitia of die van de drugsmaffia?