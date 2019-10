"Jemig, wat is er met Rutger Bregman gebeurd? Weg met de democratie, weg met het kapitalisme, weg met de rechtsstaat, weg met de redelijkheid en op weg naar een technocratische oorlogseconomie. En dat verpakt in een TINA-jasje. Waar is de optimist gebleven?", aldus een geschrokken lezer van het laatste manifest van Rutger Bregman. Nou was de jongbejaarde DWDDominee natuurlijk nooit een echte optimist (dat acteert hij alleen maar, zoals de hele cast van de Correspedant acteur in een tragisch toneelstuk is), maar de radicalisering van het door de MSM heilig verklaarde prekertje zet wel erg rasse schreden nu. Is het omdat niemand naar zijn basisinkomen-bullshit wil luisteren? Is het omdat opschrijven dat 'alle mensen deugen' het nog niet automatisch waar maakt? Is de klimaatkolder hem oprecht naar de kop gestegen, of heeft hij gewoon een nieuw verdienmodel voorbij de waan van de dag gevonden?

Hoe dan ook, hedenmorgen verklaart Bregman de oorlog aan iedereen die niet doet wat hij zegt. In gezwollen oorlogsretoriek over missies & mobilisatie, over rantsoenen en strenge belastingregimes, over bloed, zweet en tranen, over de noodzaak om de rechtsstaat buitenspel te zetten om de heilige doelen te bereiken (Ga je provinciehuisdeuren plat lullen, Rut?), maar wel met een moratorium op kernenergie (want kerncentrales maken kryptoniet tegen het klimaatmoralisme). Zelfs historische oorlogsposters worden er bij gesleept. En dat alles duurzaam verpakt in heel vaak het woordje "moeten" en natuurlijk het woordje "ik", want Bregmans weet zijn werelds idealen vooral heel goed op zijn eigen ego te projecteren. Prima jochie. Jij eerst. Maar wij lezen net in de Lonely Planet dat we in 2020 een heleboel extra toeristen op Schiphol kunnen onthalen, en dat Nederland klaar is om te feesten vanwege 75 jaar bevrijding. Dus we wensen je veel verbetenheid met je oorlogsretoriek, maar wij gaan chocola en sigaretten uitdelen langs de invalswegen van dit land, en met de meisjes in het hooi volgend jaar.

Ga eerst de GGD maar overtuigen dat je communistische klimaatmobilisatie heus niet schadelijk is voor de gezondheid...