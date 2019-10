Dit is niet best mensen. Lonely Planet, zeg maar de 12 Rules of Life voor de Greta-Generatie, heeft Nederland in de Top Tien Reisbestemmingen voor 2020 gezet. Komen er nu al 19 miljoen toeristen per jaar naar Nederland. In 2020 komen er nog een paar miljoen blowende idioten met rugzakken & rolkoffers bij. Want het staat in de Lonely Planet. Nederland is volgend jaar 75 jaar bevrijd. We hebben Formule1. We hebben Songfestival, we hebben Schrikkeldag. we hebben EK Voetbal in de Johan Cruyff Arena, en de dochter van Prins Bril wordt meerderjarig. Dit wordt een jaar lang een verkeersinfarct van jewelste, met nog meer portiek pissende dronken jeugd op De Wallen, Walking Dead-taferelen in het Vondelpark en GroenLinksers die schatrijk worden van hun AirBnB-zolders. En dan schrijft Lonely Planet ook nog eens dat iedereen naar de Friese Waddeneilanden moet. Over de Afsluitdijk, die in de steigers staat. Nederland, EMIGREER NU HET NOG KAN.