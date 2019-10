Stikstof. Een jaar geleden had niemand er nog van gehoord. En nu gaan we allemaal deaud als we niet stoppen met huizen bouwen, graan verbouwen, koeien houden en dijken versterken. De BV Nederland ligt op z'n gat sinds de stikstof-uitspraak van de Raad van State, en als we niet uitkijken worden 17 miljoen Nederlanders headfirst van een onafgebouwd flatgebouw gegooid door het GroenKalifaat dat ons de klimaatjihad heeft verklaard. Je hebt mensen die zeggen dat er helemaal geen stikstofcrisis is, er zijn TNO-mensen die beweren dat het 4 x zo erg is, er zijn ook mensen die denken dat het allemaal de schuld is van de NWO, Bilderberg & Soros. En je hebt natuurlijk politici die alles in de poep hebben laten lopen, en vervolgens zwijgen. Zie ook dit Draadje van Kim.

Terwijl het allemaal heel simpel is, Carolaatje! Raad van State, RIVM en TNO onder curatele. 160 Natura2000-gebieden terugbrengen naar 1 (De Hele Randstad), en dan kan de Rest van Nederland weer gewoon aan het werk, en leven we nog lang en gelukkig. Kom maar uit je kissie, Klavermans!