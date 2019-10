We zouden in alle consternatie over alles bijna vergeten dat Pieter Omtzigt nog gewoon lekker bezig is aan het Binnenhof - hij wel. Zijn laatste triomf is weer een zege(n) voor ons allen, en betekent tevens de zoveelste opvallende draai van de vvd, die zich na de pijnlijke Dubbele Draai van Dilan (met Terugfluitgeluid) van afgelopen dinsdag onderhand wel misselijk zullen voelen over alles wat met Syrië te maken heeft. Omtzigt heeft namelijk een motie door de Kamer geloodst die Rutte's handel in oorlogs-Toyota's stopzet. Iedereen, behalve de Bruine Arm van Erdo-DENK, was voor de motie. Dus óók de vvd. Dat is opvallend, want tot voor gisteren weigerden Rutte en Blok in alle toonaarden om afstand te nemen van hun illegale tweedehands autohandel in Toyota's die ze naar oorlogscriminele klanten in exportland Syrië verscheepten. Ze bleven zeg maar proberen om hun grijze kentekens wit te wassen, maar nu geven ze dus in een motie toe dat het TOCH lelijke politiek is geweest om de Sultan Murad-jihadi's "Non-Lethal Assistance" (NLA) te geven, die vervolgens gebruikt werd in een Highly Lethal Expedition (HiLux).

Omtzigt, op Twitter: "Kamer (behalve DENK) wil forse EU sancties tegen Turkije Kamer steunt ook verbod op export van wapens én goederen aan ‘rebellen’ in Noord Syrie die met Turkije vechten. Eerder leverde de vorige regering NLA-steun aan deze groepen zoals Sultan Murat. De regering moet en gaat nu in EU-verband pleiten om geen wapens en goederen te leveren aan rebellen in Noord-Syrië (die Turkije steunen). Eerder verleende de vorige regering van Nederland juist steun aan deze rebellen (CDA was altijd tegen)."

Vandaag komen de EU regeringsleiders bij elkaar om te bespreken hoe hard ze FOEI tegen Erdogan gaan zeggen. In Brussel moet Rutte bovenstaande motie ook op tafel leggen, en daarmee bekennen dat hij een beetje dom is geweest met zijn ruimhartige steun aan bloedlustige moordmilities. En terwijl de EU zich in verenigde machteloosheid buigt over de Turkse Toestand, biddend dat Erdo geen 3 miljoen+ bootvluchtelingen naar Europa verscheept in ruil voor die Toyota's, dook er van de hand van Donald Trump een uitermate leesbaar en 100% real Jüp & Jünnüke-briefje op dat hij op 9 oktober aan zijn soon to be sanctioned to smithereens NAVO-bondgenoot heeft gefaxt: 'Snel ff bellen pik, of je hebt een probleem'. Wat een tijd om in te leven!