Blijken Rutte's Terreur Toyota's voor """gematigde rebellen""" zomaar illegaal de grens te zijn overgetjoept. Door kleine transporten te gebruiken werden de restricties voor het vervoer van goederen naar een land in oorlog omzeild, want zomaar Toyotae en AK-47-vesten naar oorlogsgebied sturen mag niet. Op straffe van een aantal Kamervragen mag Nederland dat wél. Dacht de regering. Nu wisten we al dat die zogenaamde Non Lethal Assistance best wel lethal was en nu blijkt er dus ook nog eens gesjoemeld te zijn. Wat een clusterfuck. Als klap op de vuurpijl tikte Ons Land effe 17.924 dollar salaris af voor de """gematigde rebellen""", die vooral bleken uit te blinken in ontvoering, moord en verkrachting. Wat zijn we toch een gidsland! Hier (PDF) antwoorden van het ministerie, maar dat is pappen en nathouden. Wist u trouwens al dat Rutte dit allemaal probeerde te verbloemen?