Goed nieuws voor de met een nepwapen dat geen nepwapen was klierende zoon van Femke Halsema. Hij wordt niet vervolgd voor verboden wapenbezit. Dat heeft zijn advocaat Peter Plasman gemeld aan Niet de Telegraaf. "Het Openbaar Ministerie stuurt de zaak door naar Halt voor de afdoening ervan." Wat er met verdachte Robert O. gaat gebeuren is nog niet bekend. Het volstrekt onafhankelijk OM in Haarlem heeft bepaald een gelukkige hand qua timing. Vanmiddag staat een debat in de Amsterdamse gemeenteraad over de privékwestie op de planning. Het spinnen van de nepwapenkwestie is ook al begonnen: "Plasman zegt dat hij zeer onlangs een zogeheten ballistisch rapport van een wapendeskundige van justitie heeft ontvangen. Daaruit blijkt dat het wapen een gas/alarmrevolver is. ,,Inwendig is in de loop een zogenoemde sper aangebracht waardoor geen kogelprojectielen kunnen worden verschoten”, aldus Plasman. Toen zijn cliënt was opgepakt, is het wapen op het zogeheten bevel inverzekeringstelling omschreven als ‘alarmpistool etc’ en als ‘alarmrevolver’ in beslag genomen." Chips, bier en echte nootjes dus.