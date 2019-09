Filmmaker Robert O., partner van de omstreden Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) is officieel verdachte in de geruchtmakende Amsterdamse nepwapen-affaire wegens het voorhanden hebben van een REVOLVER. Wapenbezitter O. is afgelopen vrijdag al gehoord, direct na publicatie van het geruchtmakende interview in NRC Handelsblad, waarin O. toegaf dat het helemaal geen nepwapen of alarmpistool was, maar een heuse revolver die onklaar was gemaakt, en dat er nog veel meer wapentuig in de Amsterdamse ambtswoning te vinden was. Hiermee lijkt het snode plannetje van De Halsemaatjes te werken. Namelijk de druk van de ketel halen bij de liegende burgemeester en haar strontvervelende puberzoon. Bruno H. werd afgelopen juli in zijn lurf gepikt toen hij zat te i nbreken klieren met een nepwapen op een woonboot. Zijn moeder schreef vervolgens leugenachtige briefjes op de website van de Stopera en toen was de stront aan de knikker. Wordt vervolgd.

OEY: Strafdossier zoon werd pas ná publicatie in Telegraaf overgedragen aan parket Haarlem.