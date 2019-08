De hoofdredacteur van de fatsoensbode heeft amper zijn biezen gepakt en de complottheorieën marcheren de kolommen al binnen! Half Nederland weet al jaren dat we omgevolkt worden door Brussel (maar wie daar wat van zegt, is een extreemrechtse hufter die het zwijgen moet worden opgelegd) en nu staat het potjandorie gewoon in de Volkskrant! Nederland is vol. Niemand kan nog een huis krijgen, mensen slaan elkaar de hersens in bij de supermarkt en op de snelweg is er dagelijks een kettingbotsing danwel een dikke file. Lees de alarmerend-dystopische column van Martin Sommer nu het nog kan, want die oude blanke man wordt natuurlijk spoedig omgevolkt wegens ongemakkelijke waarheden. Verder zoeken we nog iemand (een goedkope Pool ofzo) die deze overheidspagina over de asielinstroom wil updaten, want dat is al vier weken niet gebeurd. F5 F5 F5.

