Weet je wie we de schuld gaan geven van het onnavolgbare, hysterische en overdreven klimaatbeleid van onze politici? DE NATUUR. Het is gewoon de schuld van de natuur. 'Lappendeken aan groen remt groei economie'. 'Heel Nederland lamgelegd'. 'We hebben onszelf gegijzeld'. 'NATUUR VERSTIKT'. Aldus De Telegraaf alwaar ze kennelijk een keer een milieuclubje op de pik hadden dansen. Weet je wat, Telegraaf? We schaffen de godganse natuur gewoon af. Geen gezeik, weg ermee. Weg met die gore bomen en die vieze vuile weilanden, en knup die vogels ook maar op. En dan zo'n hele rits projectjes die wegens 'schuld van de natuur' niet van de grond komen, zoals een tankstation in Epe, een dorpshuis in Otterlo, een waterleiding in Hoenderloo en een paar bedrijventerreinen (overal in Nederland zie je leegstaande bedrijventerreinen maar het is de schuld van de natuur dat we niet meer bedrijventerreinen kunnen bijbouwen). HEEL NEDERLAND LAMGELEGD.

De natuur verstikt Nederland. De natuur verstikt Nederland. De natuur verstikt Nederland. Herhaal dat nog maar even een paar keer. Nee, NEDERLAND verstikt Nederland. De trage, stroperige en haast onmogelijke processen die opgestart worden als je ergens iets wilt bouwen, de oeverloze omwegen die bewandeld moeten worden als er een zieke boom gekapt moet worden, de bureaucratie als er een muurtje omver moet, de spastische reacties als er ergens een verdwaalde bosuil zit te chillen met z'n makkers, als je schutting te hoog is, als je houtkachel te warm is. We zijn zo doorgeslagen in regelgeving, voorschriften, protocollen, handtekeningen en tachtig lagen commissies en instanties, we zijn zo bang mensen op de teentjes te trappen, dat we van gekkigheid de natuur er maar de schuld van gaan geven. Weet je wat we doen, we steken de Veluwe gewoon in de fik. #PrayforVeluwe