Ruimedenker | 08-07-19 | 13:03

Je zegt het, onbewust, goed. De redactie, dat betekent letterlijk: een vloer vol redacteuren. Ben je redacteur, ben niet automatisch een journalist.

Een redacteur schraapt *feitjes* maar met name verhaaltjes van de Ander bij elkaar, maakt er een stukkie van, dat al dan niet met bronvermelding in eigen digitale opmaakkrant wordt gepleurd, en gaat de volgende dag weer over tot de orde van de dag.

Een journalist loopt niet rond te koffieleuten op de *redactie*, die loopt op straat , of bij mensen thuis, of op hun werkplek, of ergens op publieke locaties, op zoek naar informatie, quotes, hell, desnoods (en graag!) sfeerimpressies.

Wanneer die *redacteuren* zich journalist noemen, zonder ooit 1, (een!) noemenswaardig nieuwsfeit, laat staan een scoop(!) te hebben *gevonden*, of iets te hebben opgeduikeld, wat niemand anders had opgeduikeld, ben je voor mij wat je bent: een PC/MAC-monitor starende, copy-pastende, als knaagdier andermans verhalen hamsterende, feitelijke nietsnut.

All the news that's fit to print? (NY Times)

"News is what somebody does not want you to print. All the rest is advertising."

“Whatever a patron desires to get published is advertising; whatever he wants to keep out of the paper is news” ( L. E. Edwardson, Chicago Herald).

En ja, dat komt weer van Orwell, of van Hearst.

Maar het gaat om de *gheh* boodschap, niewaar?

Op Martin van Amerongen en z'n neefje(?)weer eens dit keer; /*SLOK!*