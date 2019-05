:

Google geeft geen bezoekersaantallen van websites aan anonieme derden. En Alexa is volkomen onbetrouwbaar. En nogmaals, ik ga jouw werk niet doen.

Jij claimt: jij bewijst maar.

Zeg dan! Gewoon zeggen. Hoeveel unieke bezoekers per dag, week, maand. Hoeveel pageviews.

Hoeveel € inkomsten aan donaties, premium, en adverteerders en hoeveel kosten. Je claimt het allemaal te weten en trekt er zelfs een conclusie uit en dat laatste is dan smaad), maar je bewijst niks, nada, noppes.

FYI even de relevante wetsartikelen.

Art. 261 WSr

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste

Lid 1 is van toepassing. Het dient geen enkel algemeen belang, dus lid 3 is n.v.t.

Art. 262 WSr

1. Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°, vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Claimen dat een bedrijf op omvallen staat, terwijl dat niet waar is, en dat niet met feiten onderbouwd kan worden, is smaad en mogelijk schadelijk voor dat bedrijf. Ik ben geen aandeelhouder, maar indien wel had ik de advocaat allang gebeld.