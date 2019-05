Want iedereen is vanavond voor Ajax. Of je nu voetbal haat of een hekel aan voetbal hebt, vanavond ben je voor Ajax. Of je nu voor Feyenoord juicht of voor FC Utrecht, vanavond ben je voor Ajax. Of je nu de afgelopen nacht voor het Van der Valk hotel stond, of gewoon in de club, vanavond ben je voor Ajax. Of je nu Johan Derksen heet of Rob Goossens, vanavond ben je voor Ajax. Of je nu handen weigert aan de minister-president of mislukte campagnes nieuw leven inblaast met fatshame-video's, vanavond ben je voor Ajax. Voor Frenkie. Voor Dusan, voor Hakim en voor André. Voor Matthijs, voor David, voor Daley, voor Klaas-Jan, voor Lasse, voor Donny, voor Noussair, Voor Joël en voor Nicolas. En voor Erik natuurlijk. Wij. Zijn. Voor. Ajax. Hup Ajax.