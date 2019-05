Hoop zure menschen hier zeg. Dit gebeurt in bijna alle grote voetballanden, van Italië tot aan Engeland. Vaak hoor je dan dat het traditie is enzo, de schoonheid van zo'n club. Wees blij dat er nog mensen zijn die volledig schijt hebben aan het vuurwerk verbod mede mogelijk gemaakt door GL en consorten. Datzelfde verbod waar GS reaguurders zich hier ook zo druk om maken. Laat gaan, zie de ludiekheid van deze actie in en bedenk dat dit beter is dan duizenden tüterende Galatasary of Fenerbache fans in Rotterdam wanneer de plaatselijke FC heeft gewonnen. Of volledig binnenstad slopende hooligans. Zure mensen, get a fucking life!!