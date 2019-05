Je hebt idioten, hele grote idioten en de totale mafklappers die namens de F-Side een bericht annex dreigement (complete antifaëske wartaal na de breek) op het werelwijde internet hebben gemept. Nadat heel Nederland vandaag kon genieten van een gek die Telegraaf-verslaggever Pim Sedee op zijn muil sloeg, verwachtten wij van de kant van de supporters een berichtje in de trant van 'ja sorry hee we zijn niet allemaal zo hoor, reken de meerderheid ajb niet af op een enkeling'. Quod non. Het is volgens de F-side de Schuld Van De Media. "Velen onder ons zijn er niet van gediend om met hun porem in de media te verschijnen, want iedereen heeft immers zijn oordeel gelijk klaar." Heel vreemd wel. Je slaat iemand op zijn muil, heeft iedereen immers zijn oordeel gelijk klaar. Het excuus: de halve criminelen die zich in het buitenland voor gek zetten 'voor hun club' willen liever niet gefilmd worden omdat ze zich ziek hebben gemeld bij hun baas. En dus was volgens de supporters de zich in het openbaar misdragende geweldpleger niet een zich in het openbaar misdragende geweldpleger, maar een F-sider die 'doet wat ie moet doen'. Lezen we mee, Openbaar Ministerie? Dit is geen supportersclub, dit is een criminele organisatie.