Al die jongetjes die zich op basis van een of andere volkssport menen te kunnen gedragen als totale apen een jaartje of wat het vreemdelingenlegioen in lijkt me beter. Wellicht dat die mooie sport dan ook nog eens normaal te genieten zou zijn voor hoogopgeleiden die geen behoefte hebben aan matpartijen, gesloopte binnensteden en imbeciele slogans als Joden aan het gas etc....

Wel eens over nagedacht, of is dat wat moelijk zodra het over voetbal gaat? Misschien is dat wel exact het probleem: die o zo mooie sport is volledig gekaapt door lui met het iq van een knakworstje die zichzelf de grootste fans vinden maar onderwijl het voetbal een reuzeslecht imago bezorgen waar niemand met meer dan 1 hersencel iets mee te maken wil hebben.

Ik kan je ook nog zeggen dat bovenstaande meneer en zn soortgenoten de reden zijn dat ik als Amsterdammer nog nooit naar ajax geweest ben in de arena. Lijkt me schitterend alleen heb ik nul zin in dit gelazer en de kans om met meneer samen in een vak te zitten lijkt me hoogst onprettig. Ik ga liever een middagje breien met mn schoonmoeder, snap je?