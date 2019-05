Hallo 30 april, hier spreekt het begin van het seizoen. Jullie winnen de uitwedstrijd van de halve finale van de Champions League met 0-1, hoor. Het is niet dat je auto veel roest heeft, dat-ie niet door de apk komt en dat je volledig tegen je zin op zoek moet naar een nieuwe. Nee, je gaat gewoon voor het eerst sinds 1996 naar de finale - alleen volgende week nog effe afmaken. Tottenham Hotspur werd in het eerste halfuur helemaal van het veld gepoetst - en dat in dat nieuwe ruimteschip van ze. Ja het had al gebeurd moeten zijn, weten ook de Engelse kranten, zie na de klik. Maar die gereserveerdheid, goeiemorgen. En dan op internet dat gejank over Johan Derksen die te negatief geweest zou zijn over die spelertjes. Nou, Ziyech was ook niet echt goed, of wel? Ondertussen lult het hele land over een potje voetbal, zijn zelfs totaaldementors Mike Verweij en Valentijn Driessen van De Telebelg heel voorzichtig gestopt met het compleet afkraken van Erik ten Hag, probeert ieder ander medium een camera bij een Amsterdams café naar binnen te loodsen zodat ze na afloop juichbeelden kunnen droppen met de titel 'Kippenvel! Marktkantine ontploft na doelpunt Ajax' en lezen ze bij AT5 ineens kranten, zijn ze in Drenthe en Overijssel weer hartstikke trots op hún Ajax en staan de mensen vanwege datzelfde potje voetbal voor een keertje NIET in de rij om bij Anouk naar binnen te mogen. What a time to be alive! Ook zo'n zin in de finale?

The Guardian over de eerste helft: "In those moments Ajax demonstrated to Spurs how demanding the Champions League can be at its elite level, when the quality suddenly goes up a few notches and opponents are passing the ball as they would on a computer game. And for a while, with Donny van de Beek scoring one goal and threatening others, it did look as though Ajax genuinely fancied their chances of making sure the second leg was a formality."

The Sun: "Tottenham have been schooled, with Ajax dishing out a football education with a masterful, measured performance. They were too clever, too cute, too intricate for these Tottenham darlings in a ridiculously one-sided first leg."

The Independent: "Spurs were outplayed and have it all to do in the second leg if they are to reach the Champions League final." Daily Mail: "Yet conceding here and being second best to Ajax for long periods — particularly in the first half — shows good foundations support more than just architecture. Tottenham need a team as impressive as their new home and, until they get that, there will always be frustrations."

Daily Mirror: "Tottenham were outclassed for long periods of the first half, came back bravely in the second half and yet they never really looked like scoring. Ajax, meanwhile, could have scored two more and their regret will be not finishing the job when they had the chance because you always feel Spurs can score away from home. "

