Kijk nou eens naar "onze" niet door ons gekozen parlementariërs in het Europees Parlement. Niet gekozen is juist, want zij zijn er door hun partij neergezet , niet door óns.

Timmermans - PvdA- is een egotripper en groot schreeuwer, daar heb ik geen vertrouwen in.

Van de VVD man/ vrouw heb ik nog nooit iets gehoord. 't Zal dus wel.

Het CDA heeft b.v. mevr. Ester de Lange, helemaal niks presterend. Ooit heb ik geprobeerd dmv brieven vragen te stellen over het internationaal rijbewijs.

Ik kreeg 1 antwoord van haar bureau in Brussel, brief ondertekend door haar schrijver 1e klasse, nooit meer iets van haar gehoord. Hebben we ook niks aan, zonde van het geld.

D66 heeft mevr. Sophie in't Veld, wat ik een raar mens vind , kijkt ook zo gek uit haar ogen en waarvan ik mij niks kan herinneren wat in het voordeel van Nederland zou zijn. Ik krijg wel eens de indruk dat zij haar riante salaris, onkosten vergoeding en netwerkjes belangrijker vindt. Geen uitstraling, geen toegevoegde waarde.

De overige parlementsleden daar van politieke Nederlandse partijen, hebben te weinig stemmen,zijn vaak -te- stil, zwijgen en hebben geen invloed en zijn daar hoofdzakelijk voor "bladvulling".

Ik denk ook dat niemand hen kent.

Resumerend vind ik dat al die Nederlandse politici vallende onder de technocraten van Brussel héél weinig presteren voor Nederland.Voorbeelden te over!

Blunders maken zij, zoals b.v. de gigantische schade van onze vissers door met Frankrijk akkoord te gaan dat de pulsvisserij moet worden afgeschaft.

Conclusie?

Er moet dus inderdaad een partij met spierballen eens in dat geldverslindende Brussel komen , die meer voor Nederlandse belangen kiest.

Prima taak dus voor de FVD, en de heer Eppink - die daar het klappen van de zweep wel kent-. Die weet dat veel Nederlands belasting geld over de balk gegooid word in Brussel.

Nederland moet de Europese Unie aanzienlijk laten veranderen, anders kies ook ik voor een Nexit en zie liever een soort EEG.

Zo niet ? Dan zullen we in Nederland steeds armer worden, let maar op!