Laten we als klap op de vuurpijl niet nog meer olie op het vuur gooien hier door haar het vuur aan de schenen te leggen. Krikke heeft immers meerdere ijzers in het vuur liggen: in het ergste geval wordt ze weggepromoveerd naar Brussel en dat weet ze ook want wie dicht bij het vuur zit, warmt zich het best, zoiets gaat als een lopend vuurtje rond bij VVD-ers. Krikke's motto luidt immers wie vuur wil hebben, moet de rook verdragen en dan geldt: vuur aan wal is nog geen baken. Ik steek echter niet mijn hand in het vuur voor haar omdat ze wel vaker vuur in de ene hand draagt en water in de andere. Ik ga het vuurtje hier niet zitten opstoken, da's duidelijk. En misschien was ze met oud op nieuw wel verguld door het vuur, zoals VVD-ers betaamt. Ik zal in elk geval niet de kastanjes voor haar uit het vuur halen. Uiteindelijk zal deze hele geschiedenis uitgaan als een nachtkaars en is het vuurtje weer geblust. Een vurig pleidooi aan Krikke om haar conclusies te trekken en alle schepen achter zich te verbranden.