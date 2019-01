Het interessante is dat op dezelfde dag een grote Abortus faciliterende organisatie voor de rechter is geweest voor het verhandelen van baby ledematen, en dit heeft verloren, want ze waren schuldig, en hiermee al hun statesponsoring zijn kwijtgeraakt. Is het toevallig dat "de media" op die dag een groep "pro lifers" in een kwaad daglicht weet te stellen, en het ALLEEN maar hier over kan hebben?

Geenstijl, verdiep jullie eens in de Abortus discussie, en laat zien dat het sowieso al niet zo zwart-wit is dat deze "Anti Abortus jongeren" 100% tegen alle vormen van alle abortus zijn. Ze zijn namelijk voornamelijk tegen het aborteren van baby's die 2 weken later als volwaardig mensen geboren zouden worden.

Google "partial birth abortion" -> dat is de "loophole" waarmee een dokter een levensvatbare baby alvast voor 90% laat geboren worden voordat hij met een schaar tussen de nekwervels knipt.

Daarnaast zijn ze vaak niet tegen "abortus", maar tegen "abortus waar alleen de vrouw iets over te zeggen heeft", wat ook uitlegt waarom "deze jongens denken een mening te moeten hebben over abortus".