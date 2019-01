Fake News truly is the enemy of the people

Bij diverse Nederlandse mainstream media, waaronder de Staatsomroep, is een bericht opgedoken over Amerikaanse scholieren die ruzie krijgen met volwassen mensen op een plein in Washington. Waarom is dat in vredesnaam nieuwswaardig voor Nederland, horen wij u denken. Nou, dat komt omdat de scholieren van een katholieke (overwegend blanke) school afkomstig zijn en deelnamen aan de March for Life, een jaarlijks christenfeestje tegen abortus. Ze gedroegen zich onaardig tegen een Indiaan, pardon: native American, en een Vietnamveteraan, bovendien. Ook droegen ze MAGA-petjes, dus is het allemaal de schuld van Donald Trump. [En dan hier de hele riedel invullen over racisme, het beleid van Trump en iets over een muur].

MAAR! Wat de Nederlandse media dan weer níet goed overschrijven, is de context van het conflict. Wie de hele video bekijkt (en dat moesten we verdomme doen omdat we die fop-NOS al lang niet meer op hun woord & bericht kunnen vertrouwen), ziet dat de scholieren wat staan te zingen en dansen tegen de verveling, want zo boeiend is zo'n anti-abortusmars niet voor 15-jarigen. Ze worden echter de hele tijd uitgescholden door een paar nogal verbaal verward over Israël orerende negers, pardon: African-Americans, die hen voor incestkinderen, trailer park trash en school shooters uitmaken - en zo nog wat onaardige termen.

De scholieren reageren daar lacherig en plagerig op. Als er vervolgens een paar trommelende indianen aan komen (kennelijk om de boel te sussen), denken de scholieren eerst dat die hun zang en dans komen aanmoedigen. Als de Indiaan in kwestie iets te dichtbij komt, maakt een (1) jongen er een staring contest van, op een manier die vooral suggereert dat hij een stoere indruk wil maken op z'n klasgenoten. Hij raakt de man niet aan verder. Om hen heen wat gejoel en gedoe, maar niets dreigends. De demonstreernegers blijven wel de hele tijd schelden op de scholieren.

Dertien in dozijn demogekkies

Uiteindelijk sussen leraren de boel, sturen ze hun kroost een andere kant op en gaat ieder zijn weegs. Er vielen geen klappen of gewonden, de aanleiding ligt vrij duidelijk bij het racistische geroep van een paar bozige zwarten en de native American wordt met geen vinger aangeraakt. De Covington Catholic High School uit Kentucky heeft publiekelijk excuses gemaakt voor het gedrag van hun leerlingen. De aanstichters hebben dat zover wij konden nagaan niet gedaan. Maar who cares anyway - het is een dertien in dozijn opstootje, met dito demogekkies.

En toch is dit allemaal nieuws in Nederland, want in de VS wordt het incident gretig aangegrepen om het beleid van Trump in "racistische" hoek te trekken, en daar doen de polder-MSM altijd heel graag aan mee. Blanke scholieren met MAGA-petjes versus een indiaan - natúúrlijk is dat racisme.

Blunderen met BuzzFake

Afgelopen week gingen NPO & MSM ook al massaal de mist in met een fake news-artikel op BuzzFeed. Donald Trump zou advocaat Michael Cohen hebben gedwongen om onder ede te liegen tegen de FBI, beweerde BuzzFeed op anonieme bronnen (altijd weer die niet te traceren 'anonieme bronnen'). Het nepnieuws van BuzzFeed verscheen op vrijdagmiddag (15u36) op NOS.nl, de ontkenning van die beschuldiging, door FBI-onderzoeker Mueller, werd door de NOS stilletjes midden in de nacht (04u07) gepubliceerd. Tsja.

Waarom GeenStijl hier aandacht aan besteedt, horen we u denken? Nou. Omdat we het een beetje zat zijn dat iedere ruft van Trump tot negatieve berichtgeving leidt, waarbij je na kort eigen onderzoek (of gewoon een paar uur wachten) steeds maar weer moet concluderen dat er geen hout van klopt, dat de berichten op media-bias gebouwd zijn, en dat de MSM echt volkomen uit evenwicht hangen als het over Amerika gaat. Als Donald Trump één ding bereikt heeft met zijn presidentschap, is het dat MSM in Nederland hopeloos gevangen zitten in hun eigen filterbubbel. En dat maakt *al* hun berichtgeving over de VS volkomen ongeloofwaardig. Maar ja, wat verwacht je ook, als hun correspondenten 30 jaar in de VS wonen en nog nooit 1 roadtrip hebben gemaakt.

Hier een kwartier Wat Er Echt Gebeurde