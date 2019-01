Allemaal van die mooie tegels, over niet in Amsterdam gaan wonen en is kut stad etc zal allemaal wel. Maar ik woon niet in Amsterdam, wel gedaan, maar moet er weleens met enige regelmaat zijn. Zoals veel mensen voor werk en studie etc. Het is gewoon te druk en er zijn te veel toeristen. Punt. Treinen overvol, metro overvol, straten waar je niet kan lopen. Fietsen praktisch onmogelijk in de stad en stukken gevaarlijker door groepen fietsen met dezelfde kleur die het handig vinden om midden op het fietspad ineens te stoppen en rond te gaan kijken en foto's te nemen. Rolkoffers op het fietspad etc. En dan heb ik nog niet eens over dat elke "normale" winkel waar je spullen kunt kopen die je thuis nodig hebt, wordt omgebouwd naar koffietent of toeristenwinkel.

Dat is gewoon kut. Klaar, en moeten ze iets aan doen.