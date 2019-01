En? Welke partijen hebben volgens de peilingen nog steeds te veel macht?



De partij die heel goed erin is het geld uit de zakken van de eigen bevolking, de armen, de lage lonen klasse EN de middenstand/modale inkomens te kloppen. De partij die goed is in liegen en daarom een leider heeft die we de bijnaam Pinokkio heeft gegeven. De partij waaraan NLse studenten toren hoge studieschulden te danken hebben, terwijl tegelijkertijd het bedrijfsleven geïmporteerde asielzoekers goedkope arbeidskrachten (want: hoge subsidies als je een asielzoeker werk geeft) gratis opleid en de kosten ervan mag opvoeren (lees: ook weer subsidies) bij de overheid. Dezelfde partij die bekend is van vele gevallen van integriteitsschendingen, die niet geleid word door idealen of wat goed is voor het volk, maar door Unilever en wat goed is voor de winstcijfers. (VVD)



En ook de partij die we kennen van een domheid en grove naïviteit ('geen greintje bewijs'-Sargentini) die de veiligheid van ons land en haar burgers in groot gevaar brengt. De partij die met haar klimaathysterie de omstandigheden heeft gecreëerd voor een klimaat-verdienmodel eruit bestaande dat bedrijven burgers meer laten betalen voor producten die, door er (vervuilende) ingrediënten uit weg te laten of goedkopere verpakkingsmaterialen te kiezen, qua productie een lagere kostprijs hebben maar waardoor over de ruggen van burgers woekerwinsten gemaakt worden door deze meer te laten betalen voor hetzelfde product. De partij die haar eigen bevolking, degenen die trots zijn op Nederland en haar cultuur, uitscheld voor nazi's en extreem-rechts, mensen met een andere mening uitsluit en zwart maakt, en haat ertegen creëert door die mensen 'een gevaar' te noemen. En waarvan niemand het verband tussen diens leider en die ene bom die bij jongerenafdeling DWARS werd gevonden. (Groen links).



En de partij die er vroeger was voor de arbeiders, maar waarbinnen autochtonen een coup hebben gepleegd waardoor de focus op het arbeidsdoel verdwenen is, en waaruit een anti-semitische christianofobe anti-wit racistische homo hatende en extremistische islamitische splinterpartij (DENK) met twee gevaarlijke gekken als leiders is ontstaan, en een burgemeester die na gepleegd (fataal) geweld tegen vrouwen wel op bezoek gaat als het slachtoffer eenzelfde religieuze achtergrond als hijzelf heeft, maar niet hetzelfde zou doen als het zou gaan om een blank, autochtoon niet-islamitisch slachtoffer zou gaan. De partij die we kennen van dat ene kwartje dat we nooit terug hebben gekregen, van fraude en valsheid in geschrift (albayrak, COA), van de vele andere gevallen van nepotisme (o.a. Turkse coup in Feijenoord), en van het met alle gevolgen van dien demoniseren van politieke opponenten zoals wijlen Fortuyn (PvdA).



Zolang dit de peilingen zijn, zie ik het somber er gaat er niet veel veranderen.

Positief is echter weer dat die partijen steeds meer en meer steun en draagvlak verliezen. Dat geeft een sprankje hoop. :)