"tot 2030 50 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor een speciale investeringssubsidie voor duurzame energie"

50 miljoen euro per jaar, wat een flutbedrag. 550 miljoen euro gedurende 11 jaar (tot 2030) een druppeltje op de plaat. Dan zijn er ca. 7.3 miljoen huishoudens in Nederland. dus dat rekent snel uit tot zo'n maximum van 6850 euro soepsidie per huishouden, per jaar. Een warmtepomp kost ca. 8.000 euro en dan reken je niet mee: je hele huis laten isoleren en vloerverwarming laten aanleggen. 30 duizend euro ben je zo kwijt. (Torenhoog uurloon en vette BTW op alles) Die nog geen 7K trekken mij echt niet over de streep.

Zeker niet als je in de berekening meeneemt (realisme) dat de prijs van stroom veel minder verlaagd is dan beloofd, dat je je drie keer te pletter betaald vanaf 1 januari aan belastingen om alleen maar áángesloten te zijn op het stroomnet, en dat dat alleen maar duurder zal gaan worden in de nabije toekomst.

Dan heeft het geven van een grijpstuiver subsidie geen prikkel om over te stappen. Want het eindresultaat zal zijn, buiten alle ongemakken die een warmtepomp voor al dat goede geld levert, dat je je blauw gaat betalen aan stroom. Het ding zuipt stroom, als iedereen aan de warmtepomp zit zal derhalve de prijs van stroom exorbitant opgeschroefd gaan worden want er is geen alternatief meer voor jan lul. Dus hebben ze het gros van Nederland weer lekker met hun rugjes tegen de muur gezet. De overheid is zó onbetrouwbaar en wispelturig gebleken de afgelopen jaren dat je als weldenkend mens wel echt heel naïef moet zijn om te geloven dat een warmtepomp je werkelijk een besparing gaat opleveren.