U "mag" van de politiek in Den Haag wat meer geld te besteden hebben. Wauw, wat een goedheid, wat een filantropen daar.

Eea kraaiend van zelfgenoegzaamheid als nieuws de maatschappij in geworpen op basis van een goedkoop cherry picking rapportje, in elkaar gekunsteld in opdracht van Koolmees' zijn politieke agenda. Lekker geloofwaardig.

Ik ben zo klaar met die juichrapportjes in de pers over hoeveel promille extra zakgeld ik dit jaar weer mag krijgen van grote broer. Juich oh dom werkvolk, U heeft vrijstelling gekregen om maandelijks maar liefst 30 euro éxtra uit te geven! Dank de Grote Leiders hiervoor. Dat diezelfde zuigerts per ommegaande 100 euro extra aan belastingmaatregelen uit Uw buideltje sleuren zeggen ze er niet bij. Maar dat hoeft ook niet meer in Nederland, waar per decreet word geregeerd. Ze hoeven zich niet meer te verantwoorden. Niets meer uit te leggen. Het is toch allemaal niet geloofwaardig meer, dus wordt er niet eens meer moeite gedaan om een verse smoes te verzinnen. Slinger maar wat vage berichten de wereld in net voor de kerst, en fuk de realiteit die de leugens in januari met 200km/u voorbij scheurt. Zien we dan weer wel! Want dan is er toch niets meer aan te veranderen en zal het gepeupel moeten slikken of stikken.

Dat intussen meer dan 20% van de huishoudens betalingsproblemen heeft zal ze ook worst zijn. www.telegraaf.nl/financieel/2899509/e... Het lijkt erop dat het dit kabinet werkelijk aan hun door het pluche glanzend gepoetste réét zal roesten wie er financieel kopje onder gaat en wie niet. Rutte met zijn zalvende woorden over een prachtig land en "het met zn allen doen" man hou toch op. Je zuigt alleen maar geld weg bij de middenklasse, laat ze steeds verder verarmen, steeds zwaarder belasten met flauwekul belastingen. En waarom? Niemand legt het uit. Ja "milieu" maar dat gelooft geen mens meer. Gewoon maar zoveel mogelijk geld afromen om weg te geven aan Achmed en de geldslurpers in Brussel.

