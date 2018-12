@snapal | 19-12-18 | 01:09

Welke opwarming, schat? Ik merk hem niet op. Ik sjok nu ongeveer 50 jaar rond op deze aarde. Lang genoeg om klimaatverandering op te merken, nietwaar? Ik heb de jaren ‘70 beleefd met hele warme zomers en elke winter ijs en sneeuw. De vroege jaren ‘80, met hele matige zomers en hele kwakkelende winters. En de tweede helft met ijzig koude winters (twee Elfstedentochten) en lange zomers. De jaren ‘90 waarin we van kwakkelzomer naar kwakkelwinter gingen. De jaren ‘00 met hele natte zomers en hele droge. De jaren ‘10 met hele vroege winters (dikke pakken sneeuw in oktober!) en enkele totaal verregende zomers en paar hele warme.

Welke opwarming? Ik heb het niet gemerkt. Allemaal volkomen natuurlijke variatie van een zeeklimaat in West-Europa.

Wie stelt bewijst, maar het bewijs van opwarming is er niet. En oh ja, er is inderdaad een kleine gemeten stijging, gemiddeld van 0,5 tot 0,8 graad gemeten in de afgelopen 100 jaar. Maar is dat opwarming, of gewone variatie? Nog even afgezien van het feit dat we van 100 jaar geleden alleen meetgegevens van weerstations hadden in de VS en Europa en verder eigenlijk nergens. De rest van de temperatuurdata is geschat, proxydata van boomringen, ijskernen. We hebben geen harde data van de mondiale gemiddelde temperatuur van 100 jaar geleden. Nog even afgezien dat de opwarming van het interbellum gewoon is weggefraudeerd uit de data (Google maar even op Climategate). Nog even afgezien dat de harde data van voor 1950 is “bewerkt” met allerlei zeer dubieuze correctiefactoren om die opwarming te kunnen “bewijzen”.

Ik kan nog wel even doorgaan hoor... weet waar je aan begint.

En inderdaad is het een linkse hobby. Het gaat niet om het redden van de aarde, het gaat om macht. Het gaat om controle, macht en gelijkschakeling; en “klimaat” is het perfecte sprookje om dat te bereiken. Omdat linkse mensen, en vooral de linkse politici, graag willen geloven in de oplossing die ze hebben bedacht voor het probleem dat niet bestaat.

William Briggs legt dat mooi uit:

www.youtube.com/watch?v=HgM1yhwj1mg