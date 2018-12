@marrretje | 18-12-18 | 20:03

Daar heeft U wel een puntje.

Het is logischer om in slechte tijden te investeren in bijvoorbeeld het bouwen van (sociale huur) woningen.

Had men destijds ook moeten doen eigenlijk.

Nu is het te laat want er is geen heipaal meer te koop omdat iedereen wil bouwen. En geen fatsoenlijke bouwvakker te vinden tegen een redelijke prijs.

Verder vind ik dat mensen niet moeten zeiken over sociale huurwoningen en vooral het gebrek daar aan.

Die zijn voor mensen die <700 euro te besteden hebben om te wonen. Als je een beetje je best doet in Nederland en niet hartje Randstad wil wonen dan valt er best wat te vinden in de vrije sector.

Ja jammer dan woon je niet meer bij paps en mams om de hoek, dat is ook geen grondrecht trouwens.

Mensen zeiken teveel en nemen te weinig eigen verantwoordelijkheid.