In het Drentse natuurgebied Grolloërveen, iets ten zuiden van Johan Derksen, nam de bestuurder van een camper op een dag de verkeerde afslag en reed zich vast in een vlonderpad. Dat ding weer loskrijgen ging niet zomaar: "Dat levert de nodige risico's voor de natuur op. Het pad ligt midden in het Grolloërveen, een kwetsbaar natuurgebied. Het is daarom belangrijk dat de camper tijdens het weghalen geen olie of andere chemicaliën gaat lekken. Bovendien zitten we midden in het broedseizoen." Tja, dan komt Denkend Nederland in actie! In een week tijd werd er geëvalueerd en nagedacht, werd er een plan gemaakt, gaf meelevend Nederland tips, kwamen boswachters (bekend van wapens) niet meer aan hun werk toe, werd een legerheli (chinook) overwogen, werd er heel veel hoop opgegeven en kwam men uiteindelijk tot een oplossing in de vorm van een bergingsbedrijf, dat nog wel moest wachten op groen licht van de verzekeraar. Kijk, in al dat nadenken gaat best wat tijd zitten, dus bedacht de eigenaar in de tussentijd dat ie denkend Nederland wel even zou aftroeven door gewoon te doen en z'n camper zelf maar uit het slop te trekken. En zo geschiedde: "De gaten zijn gedicht, de camper is opgekrikt en met behulp van rijplaten kon het voertuig naar achteren rijden." Ja geef die man subiet een standbeeld. Of een nieuwe camper.