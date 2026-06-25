achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Camper week vast in Drents vlonderpad, bergingsbedrijf ingeschakeld wegens 'kwetsbare natuur', eigenaar haalt camper zelf weer weg

Once Upon a Time in... Grolloërveen

Daar staat de camper

In het Drentse natuurgebied Grolloërveen, iets ten zuiden van Johan Derksen, nam de bestuurder van een camper op een dag de verkeerde afslag en reed zich vast in een vlonderpad. Dat ding weer loskrijgen ging niet zomaar: "Dat levert de nodige risico's voor de natuur op. Het pad ligt midden in het Grolloërveen, een kwetsbaar natuurgebied. Het is daarom belangrijk dat de camper tijdens het weghalen geen olie of andere chemicaliën gaat lekken. Bovendien zitten we midden in het broedseizoen." Tja, dan komt Denkend Nederland in actie! In een week tijd werd er geëvalueerd en nagedacht, werd er een plan gemaakt, gaf meelevend Nederland tips, kwamen boswachters (bekend van wapens) niet meer aan hun werk toe, werd een legerheli (chinook) overwogen, werd er heel veel hoop opgegeven en kwam men uiteindelijk tot een oplossing in de vorm van een bergingsbedrijf, dat nog wel moest wachten op groen licht van de verzekeraar. Kijk, in al dat nadenken gaat best wat tijd zitten, dus bedacht de eigenaar in de tussentijd dat ie denkend Nederland wel even zou aftroeven door gewoon te doen en z'n camper zelf maar uit het slop te trekken. En zo geschiedde: "De gaten zijn gedicht, de camper is opgekrikt en met behulp van rijplaten kon het voertuig naar achteren rijden." Ja geef die man subiet een standbeeld. Of een nieuwe camper.

Daar stónd de camper

Het is wachten op de verfilming

grolloerveen
Tags: camper, vast, drenthe, held
@Dorbeck | 25-06-26 | 19:00 | 8 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.