Zware aardbevingen Venezuela, extreme verwoesting, vrees voor tienduizenden doden
Dubbele aardbeving treft Venezuela +++ Totale verwoesting +++ Vrees voor 10.000 tot wel 100.000 slachtoffers
Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB— OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026
Het is vannacht helemaal misgegaan in Venezuela. Bij twee krachtige aardbevingen zijn delen van het land in puin gelegd. De eerste beving was er een van 7,2 op de Schaal van Richter op zee bij Puerto Cabello, de tweede beving tientallen seconden later was er eentje van 7,5. Twee aardbevingen in extreem korte tijd na elkaar zijn uiterst zeldzaam. Het geologische onderzoeksbureau USGS van de Verenigde Staten meldt 'high casualties and extensive damage' en sluit 100.000 doden niet uit - dat zou het een van de dodelijkste aardbevingen aller tijden maken. Krankzinnige beelden op het account van Cristian Crespo: gebouwen ingestort, mensen onder het puin, vermiste personen, brand en doffe ellende. We updaten, later meer.
Update 07:08 - De eerste officiële telling is nu 32 doden en 700 gewonden, maar dat aantal gaat helaas nog (veel) verder oplopen.
Update 07:22 - Online circuleren veel posters van vermiste personen
Update 07:27 - Keihard getroffen: La Guaira, een havenstad in het noorden, met 25.000 inwoners in de stad zelf en circa 270.000 inwoners in het stedelijk gebied. Te zien ook op de tweet boven dit topic: totale verwoesting. Veel gebouwen ingestort, zoals het beroemde Eduard Hotel. Kennelijk zijn daar een aantal beroemde honkballers omgekomen, zoals Eliézer Alfonzo en Gorkys Hernández. Rijden door La Guaira is als rijden door oorlogsgebied
Update 7:32 - Geen verrassing maar de noodtoestand is uitgeroepen. Ondertussen hebben veel wereldleiders al gereageerd.Zo schrijft Donald Trump: "The two major earthquakes that just hit the great people of Venezuela are both massive in scale and have left a devastating number of deaths. The U.S.A. stands ready, willing, and able to help! I have instructed all agencies of our government to get ready to move quickly. We will be there for our new and great friends. Early reports are not good!" Rob Jetten ligt nog te slapen, maar zijn tweetje zal straks wel komen
Update 07:37 - Een jonge Venezolaan loopt de trap af van een hoog gebouw na de aardbeving. Hoe dichter hij bij de begane grond komt, hoe groter de verwoesting
Update 08:08 - Reportage uit La Guaira hiero. Echt ellende. Een spookstad. En economisch ging het al niet zo best met het land
Update 08:35 - "The scale of destruction in Venezuela is staggering"
Update 08:38 - Tientallen beelden van mensen die onder het puin vandaag gehaald worden. Het is echt een drama
Update 08:46 - POV - een gebouw stort in
Pretty rare earthquake activity tonight on Earth.— Noah Bergren (@NbergWX) June 25, 2026
Both of these things happening within 2 hours of each other:
1 in 1,000 to 1,200 years
• A “doublet” earthquake in Venezuela (two quakes of similar magnitude in the exact same spot)
• A totally separate 6.9+ quake…
NEW VIDEO: Widespread damage to buildings in La Guaira, Venezuela after powerful earthquakes. pic.twitter.com/Nmz11PRvV7— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026
USGS: 39% kans op meer dan 10.000 slachtoffers
Footage seen from inside a building as the 7.5 magnitude earthquake struck in Venezuela. Severe damage has been reported across Northern Venezuela, as numerous reports of injuries have also been reported. pic.twitter.com/E2IohOsJAU— OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026
🇻🇪🚨l Joven Venezolano se graba corriendo las escaleras de su edificio mientras ocurría los dos terremotos, se pueden observar como las escaleras y parte del edificio están agrietadas. pic.twitter.com/qDvik4BiGD— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 25, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE. Het Grote Wat Vindt De Tweede Kamer Van Venezuela-Debat
Watch party in de Situation Room
Venezuela Talkshows LIVE in het StamCafé
RTL Tonight en Pauw & De Wit zomaar opeens WAKKER
LIVE - Trump: 'VERENIGDE STATEN NEMEN VENEZUELA OVER'
He was captured like a dog
LIVEBLOG - Oorlog Venezuela: Amerikaanse luchtaanvallen, onder andere op hoofdstad Caracas
Lijkt gericht op militaire- en regeringsdoelen
Vredespresident komt vrijheid brengen naar Venezuela
Frisse vredeswind gaat Maduro omverblazen