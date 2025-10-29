achtergrond

BEELDEN - Jamaica weggeblazen door orkaan Melissa

BOMBOCLAT

Orkanen zijn over het algemeen vervelend en dat geldt dus al helemaal voor landen die voor driekwart uit golfplaat bestaan. Zoals ieder jaar moet er één storm de zwaarste zijn en in 2025 is dat ORKAAN MELISSA met Jamaica als ongelukkig lijdend voorwerp. Kort voor Melissa aan land kwam op het eiland van de reaggae ontwikkelde het zich tot een orkaan van de vijfde categorie op de schaal van Saffir-Simpson, oftewel een windsnelheid van 250 km/h of meer. Over de precieze schade en het aantal slachtoffers is nog weinig duidelijk, maar de omvang lijkt enorm. Talloze huizen zijn ernstig beschadigd en ook de ziekenhuizen lijken flink getroffen. Melissa dondert ondertussen door naar Cuba.

Update 12:40 - Het is inmiddels ochtend in Jamaica en de omvang van de schade begint zich te tonen. Rode Kruis: 'Ongekende catastrofe'.

@Zorro | 29-10-25 | 10:00 | 120 reacties

