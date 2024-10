Het is in Florida 6 uur eerder dan hier, daar nog midden in de nacht dus, en de verwoesting van orkaan Milton zal later bij daglicht nog duidelijk moeten worden. Milton kwam lokale tijd rond 20.30 uur (Nederlandse tijd 02.30 uur) aan land bij Siesta Key (tussen Tampa en Fort Myers). Wel is het al zeker dat er doden ('multiple fatalities') zijn gevallen, huizen zijn verwoest en straten onder zijn gelopen. Gelukkig voor Florida zwakte Milton de laatste uren flink af: het ding kwam aan land als Categorie 3 en is inmiddels afgezwakt naar Categorie 1. De meeste schade (ook qua doden) lijkt te zijn veroorzaakt door tornado's die de orkaan vooruit snelden. Het stadion van de Tampa Bay Rays liep ernstige schade op: een deel van het dak van Tropicana Field is weggeblazen. Momenteel lijkt niet wind, maar stormvloed het grootste probleem. Meer dan twee miljoen mensen zitten of zaten zonder stroom. De belangrijkste vraag is natuurlijk: HOE IS HET MET LIEUTENANT DAN?